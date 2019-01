Após audiência, Kevin Spacey é autuado por excesso de velocidade nos Estados Unidos

08/01/2019 | 11:04



Kevin Spacey não para de se envolver em novas polêmicas! Na última segunda-feira, dia 7, após deixar o tribunal de Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos, o ator foi autuado pela polícia por excesso de velocidade.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, ele estava deixando o Aeroporto Nacional Reagon, em Washigton, quando foi parado pelas autoridades, que verificaram seus documentos e habilitação, recebendo apenas uma advertência verbal. Acompanhado de seu advogado, não pagou nenhuma multa e seguiu seu trajeto normalmente.

O ex-protagonista de House of Cards, série de sucesso da Netflix, esteve em uma audiência judicial ligada ao processo em que é acusado de ter abusado sexualmente um garoto de 18 anos em 2016. Durante a sessão, ele permaneceu em silêncio e seus advogados alegaram sua inocência no caso.

A defesa do astro tenta evitar que ele tenha que comparecer pessoalmente às próximas audiências do caso. Dessa vez, o juiz o obrigou a comparecer, mas permitiu que o ator seja representado pelos advogados na próxima sessão, marcada para o dia 4 de março.

Segundo informações do Radar Online, Spacey ouviu do juiz Thomas Barrett que ele não poderia ter contato com o jovem que o acusa. Spacey assentiu em silêncio. Após dez minutos, ele foi liberado pelo juiz sem precisar pagar fiança. Caso seja condenado pelas acusações, o ator pode receber uma pena de até cinco anos de prisão.