Terceiro trailer de Capitã Marvel é liberado e leva web à loucura

08/01/2019 | 11:04



Capitã Marvel está cada vez mais perto de estrear nos cinemas e a expectativa aumenta a cada dia! Na última segunda-feira, dia 7, a Marvel divulgou o terceiro trailer do filme que conta a história de Carol Denvers, uma das principais heroínas do universo fictício, que tem um papel super importante na luta contra os vilões e (olha o spoiler!), possivelmente, na salvação do mundo após Thanos ter conseguido as cinco joias do infinito em Vingadores: Guerra Infinita!

Contando com a atuação de Brie Larson, de 29 anos de idade, para dar vida à Capitã, a cada vídeo liberado, novas pistas de como o filme será são mostradas e, obviamente, a internet não soube lidar. Neste mais recente, vale dizer que cenas inéditas passadas nos anos 90 são apresentadas, além de contar com mais aparições de Nick Fury anos mais jovem. Além disso, uma espécie de treinamento entre os personagens de Brie e Jude Law, que interpreta Mar-Vell, atuando como um tutor da heroína, também pode ser visto.

No Brasil, o filme está previsto para estrear no dia 7 de março. Nos Estados Unidos, a estreia será no dia seguinte.