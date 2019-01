Obituário - 8 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/01/2019 | 10:19



Santo André, terça-feira, dia 1º



Claudenir Franco de Godoi, 77. Natural de Taquaritinga (SP). Residia em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, dia 3



Catharina Rabi, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, bairro Santo Amaro, em São Paulo (SP).



Santo Andre, sábado, dia 5



Odete Floro de Freitas, 87. Natural de Bonito (PE). Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Barbosa Lourenço, 85. Natural de Santo Antonio do Monte (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Francisca da Conceição, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 5. Crematório Jardim da Colina.



José Leopoldino Santana, 74. Natural de Paulo Jacinto (AL). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ernani Lopes Guimarães, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoel Afonso, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ailde dos Santos Alcivan, 63. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lúcio Barbosa Coelho, 36. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Ajudante. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dione Helena de Aquino, 25. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 7



Zenith de Barros Novi, 92. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, terça-feira, dia 1º



Antonia Pereira da Silva, 89. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



Geraldo de Oliveira, 85. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Saudade.



Eutimia Chiareli, 84. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



Octavio Alves de Castro, 76. Natural de Caetité (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Antonio de Lima, 69. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, em Santo André.



São Bernardo, quarta-feira, dia 2



Mariana Rossi, 98. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



Dario Nunes, 80. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 3



Erasmo Dias, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Pedrina dos Santos, 77. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



Rafael Teixeira Neto, 74. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Benedito Pereira, 63. Natural de Pirajuí (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sábado, dia 5



Ana Zanetti Franciscato, 83. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



Vicente José Novello, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério Chora Menino, bairro Santana, em São Paulo (SP).



São Bernardo, domingo, dia 6



Angelina Alves de Azevedo, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Octavino Alves Portela, 88. Natural de Ribeirópolis (SE). Residia no Jardim Panorama, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Joaquim Rocha Neto, 92. Natural de Inhapim (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Maria do Carmo Vital, 73. Natural de Jucas (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Keiko Oda, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Dia 5, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Mario Luiz dos Santos Benedicto, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.



Teresinha Aparecida Budri, 58. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Memorial de Santos, em Santos (SP).



Osmar Nunes dos Santos, 53. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



César Augusto Braz Pereira, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Patrícia Cristina de Souza, 40. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Mauá



Léia Aparecida Ferreira, 86. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Centro de Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Hilda Alves Pena Diogo, 76. Natural de Senador Firmino (MG). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 6.



Josias Lúcio de Barros, 73. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Alves Mendonça, 70. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Carlos Alberto Leon, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Nilda Pereira de Lima, 62. Natural de Pires do Rio (GO). Residia no Centro de Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Laudiléia Matias, 59. Natural de Mauá. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



José Aparecido Gomes, 50. Natural de Candira (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Francisca Felipe da Silva, 85. Natural de Monte Sião (MG). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Maria Cassiana Clarindo, 80. Natural do Alto do Rio Doce (MG). Residia no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.



Manoel Alves Conde, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Aldevino Mathias de Oliveira, 76. Natural de Pompéia (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.



Francisco Augusto Teixeira, 60. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.



Marilene Ambrosimo de Lima, 60. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Maria Jurema da Silva, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.