Flávia Viana e Marcelo Ie Ié postam fotos e fãs comemoram reconciliação

08/01/2019 | 10:04



Flávia Viana e Marcelo Ie Ié deram a entender que estão juntos novamente. Os dois, que haviam terminado o namoro no fim de 2018, publicaram fotos parecidíssimas no Instagram, na madrugada desta terça-feira, dia 8, indicando que reataram a relação.

Embora não tenham afirmado com todas as letras que estão namorando novamente, os dois publicaram cliques no mesmo lugar e com uma legenda romântica: não consigo tirar os olhos de você, escreveram em inglês. Além disso, Marcelo comentou com vários corações a publicação dela.

Os internautas, claro, foram à loucura com a novidade e lotaram a caixa de comentários dos dois com mensagens comemorando a reconciliação dos artistas. A seguir, veja alguns dos comentários:

Ai meu casal voltou! Que sejam felizes amo vocês!

Que lindos e maravilhosos..eu sempre soube que iam voltar, que Deus abençoe e proteja essa linda união. Adoro vocês juntos

2019 já começou bem!

Feliz demais !! O amor vence!

Eles se conheceram em 2017, quando participaram do reality show A Fazenda - Nova Chance. Os dois engataram o relacionamento durante o programa, do qual Flávia saiu vencedora.