Kevin Hart usa programa de rádio para se desculpar por comentários homofóbicos

08/01/2019 | 10:04



O ator Kevin Hart seria o apresentador do Oscar 2019, mas uma série de tweets com teor homofóbicos escritos por ele em 2011 foram divulgados fazendo com que ele desistisse de participar da cerimônia. A situação se tornou ainda mais polêmica pelo fato de que sua saída foi acompanhada dele se recusando a pedir desculpas, mesmo ciente de que havia cometido um erro.

Apesar de a organização do Oscar o ter cotado de volta e de ele ter pedido desculpas no Twitter, a falta de uma retratação mais apropriada estava sendo uma cobrança constante para a imagem dele. Sendo assim, na última segunda-feira, dia 7, ele usou seu programa na rádio Sirius XM para esclarecer a situação de vez.

- Vou dizer isso e quero deixar bem claro. Vou dizer isso só para o caso de vocês tentarem pegar essa m***** e cortar, eu vou refutar com essa parte bem aqui. Mais uma vez, Kevin Hart pede desculpas por seus comentários que feriram os membros do LGBTQ+. Eu peço desculpas.

Em outro trecho, ele ainda afirmou:

- Eu não estou debatendo o que é certo e errado. Eu já disse que está errado. Mas o outro lado é isso. Se a luta da comunidade LGBTQ+ é por igualdade, essa é a luta. A luta é a vontade e o desejo de igualdade. Eu estou andando com vocês. Eu entendo vocês. Mas na luta pela igualdade, isso significa que tem que haver uma aceitação para a mudança.