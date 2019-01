Em Sydney, Bruno Soares e Jamie Murray faturam a 1ª vitória do ano

08/01/2019 | 09:59



O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray faturaram nesta terça-feira a primeira vitória da dupla na temporada 2019. Eles estrearam com vitória no Torneio de Sydney, na Austrália, em preparação para o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que será disputado em Melbourne, a partir do dia 14.

Soares e Murray, que vinham de queda logo na estreia no Torneio de Doha, bateram o mexicano Santiago Gonzalez e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h08min de confronto.

Favorita, por ocupar a posição de cabeça de chave número dois, a dupla do brasileiro só foi ameaçada no set inicial, quando precisou salvar quatro chances de quebra. Na segunda parcial, sequer tiveram o serviço ameaçado. Assim, terminaram o jogo sem ter o saque quebrado. Ao mesmo tempo, obtiveram duas quebras para fechar o confronto.

Na segunda rodada, que já equivale às quartas de final, Soares e Murray vão enfrentar o croata Ivan Dodig e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Em Sydney, brasileiro e britânico buscam a preparação para o Aberto da Austrália, uma vez que jogaram apenas uma partida em Doha, e também o bicampeonato. Eles venceram a competição australiana, de nível ATP 250, em 2016. Os atuais campeões são o também brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, que não jogam a atual edição do torneio.