Salt Lake City é indicada para sediar os Jogos Olímpicos de inverno

Redação



08/01/2019 | 09:18

O Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC) indicou Salt Lake City como a futura candidata para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno. O anúncio significa que a cidade será a eleita pelo país em um futuro processo de licitação internacional.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Por enquanto, não há informação para quais futuros jogos o destino seria recomendado. Entretanto, a expectativa é que a cidade seja a sede dos eventos de 2030. Vale destacar que Salt Lake City superou Denver, a única outra concorrente norte-americana que seguia na disputa.

Jogos de inverno em Salt Lake City

“Em nome do Estado de Utah e de nossos cidadãos, agradecemos a confiança do Comitê Olímpico dos Estados Unidos em nossa capacidade de sediar futuros Jogos Olímpicos de Inverno”, disse o governador de Utah, Gary R. Herbert. A capital já foi sede do evento em 2002, deixando o Parque Olímpico de Utah, localizado na cidade de Park City, como legado.

Palco de mais de 150 eventos internacionais de esportes de inverno, o local oferece aos visitantes muita diversão: pistas para a prática de bobsled e trenó, circuito de arvorismo, aulas de curling e tubing, esporte em que se desliza com boias por pistas de mais de 365 metros de altura. Para um passeio mais cultural, o Parque tem um museu, onde é possível conhecer a história de diferentes modalidades do esqui por meio de vídeos, fotos e jogos de realidade virtual.

Estações de esqui

Na galeria, confira algumas das principais estações de esqui do hemisfério norte: