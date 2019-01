Bianca Bellucci



08/01/2019 | 09:18

Um novo recurso está sendo liberado para os usuários do WhatsApp. Agora, é possível responder uma mensagem enviada em um grupo privadamente em uma conversa individual. A função, entretanto, só vale para se comunicar com a pessoa que enviou tal texto. Não dá, por exemplo, para selecionar uma mensagem da pessoa A e responder na conversa particular da pessoa B.

Abaixo, você vê como realizar o procedimento em aparelhos Android e iOS. Confira!







