Juro do bônus chinês de 10 anos atinge mínima desde janeiro de 2017

08/01/2019 | 04:48



O juro do bônus chinês de 10 anos caiu a 3,14%, seu menor nível desde janeiro de 2017. Há um ano, o rendimento do papel era de 4%, o maior em três anos.

A queda no juro do principal bônus da China, que reflete a alta em seu preço, coincide com crescentes evidências de desaceleração da economia doméstica. Os números mais recentes mostraram que a produção industrial chinesa avançou em novembro no ritmo mais fraco desde o começo de 2016, enquanto as vendas no varejo subiram no menor ritmo em mais de 15 anos.

Desde o ano passado, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) reduziu os compulsórios bancários em cinco ocasiões. A última medida, anunciada na sexta-feira (04), deverá liberar cerca de 800 bilhões de yuans líquidos (US$ 116,8 bilhões) para empréstimos.

O fraco desempenho das bolsas chinesas também levou investidores a procurar os bônus do país. Em 2018, o Xangai Composto sofreu um tombo de 25%, exibindo o pior desempenho entre os principais índices acionários do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.