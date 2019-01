Kim Jong-un chega a Pequim para uma visita de quatro dias

08/01/2019 | 03:44



O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou em Pequim nesta terça-feira, 8, para uma visita de quatro dias, em um esforço de coordenação com seu único grande aliado antes de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode ocorrer nos próximos meses.

Especula-se que autoridades americanas e norte-coreanas tenham se encontrado no Vietnã para discutir o local do novo encontro entre os líderes dos dois países.

A agência de notícias central da Coreia do Norte informou que Kim havia deixado o país na noite da segunda-feira, 7, com a esposa e autoridades. Segundo o comunicado, Kim, que faz aniversário nesta terça, está visitando Pequim a convite do presidente chinês Xi Jinping. A agência oficial da China divulgou um comunicado praticamente idêntico.

Na Estação Ferroviária Norte de Pequim, foi montado um esquema especial para receber o líder norte-coreano, com dezenas de policiais e paramilitares patrulhando a área. Depois de sua chegada em um trem blindado, motociclistas que costumam trabalhar na escolta de chefes de Estado formaram um comboio.

Kim deve ficar Casa de Hóspedes do Estado Diaoyutai, no oeste da capital, área extremamente segura, com reuniões sendo realizadas no Grande Salão do Povo, que fica ao lado da Praça da Paz Celestial.