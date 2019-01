Maria Sartori

diretora de recrutamento da Robert Half



08/01/2019 | 07:29



Ainda que algumas pessoas digam o contrário, continuo acreditando que o comportamento de profissional na rede social pode interferir na credibilidade dele diante do mercado, para o bem ou para o mal. Goste você ou não, algumas empresas buscam nas redes sociais dados que lhes permitam analisar o perfil dos profissionais de maneira mais ampla, antes da contratação. Além disso, temos bons exemplos ao redor do mundo de profissionais que perderam o emprego porque disseram o que não deviam na internet. Por essa razão, sugiro que, antes de qualquer postagem, você se faça cinco questionamentos:

Qual imagem quero transmitir?

Não se trata de ser uma pessoa no ambiente virtual e outra fora dele. A ideia aqui é fazer um alerta para o fato de que muitas pessoas podem tirar conclusões sobre o seu perfil a partir de suas postagens. Então, procure publicar boas fotos e bons conteúdos. Fuja de comentários polêmicos. Nestes casos, caso queira manifestar sua opinião, procure conversar pessoalmente. Assim, caso seja mal-interpretado, terá chance de se explicar em tempo real, sem gerar bate-boca virtual. Pense sempre na percepção que as pessoas terão sobre você e se está de acordo com ela.

Eu falaria isso em voz alta no meio do departamento?



Ainda que você tenha uma rede social com muitas restrições quanto aos contatos, não dá para controlar o alcance de uma postagem. Então, antes de escrever algo, reflita se você teria coragem de tecer o comentário em voz alta, dentro da mesma sala onde estão seu chefe, seus pares e alguns visitantes da companhia. Se ficar em dúvida sobre a resposta, reavalie a necessidade da postagem.

A pessoa da foto me deu autorização para aparecer?

Ao divulgar imagens suas ao lado de outras pessoas, tenha certeza de que todos estão confortáveis com a exposição. Como eu disse, não é possível prever o alcance das postagens. Dificilmente você encontrará alguém que tenha uma lista de contatos com 100% de pessoas confiáveis.

Minha empresa precisa que eu a defenda?

Se, ao navegar na rede social, você se deparar com alguma referência negativa à empresa na qual atua, comunique o departamento de comunicação ou de recursos humanos da companhia. Só defenda publicamente a organização se você tiver autorização para isso. Também não é recomendado que você divulgue na rede dados, informações ou fotos da empresa sem o devido conhecimento dos seus superiores.

Posso usar a postagem em meu benefício?

A boa notícia é que não existe apenas campo minado na rede social. É possível ampliar sua credibilidade com a inclusão de postagens que agreguem conhecimento aos seus contatos. Se fizer sentido para a sua carreira, invista, por exemplo, em artigos próprios ou no compartilhamento de informações do mercado, após, é claro, checar que não se trata de uma fake news.