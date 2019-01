Parcelas do IPTU começam a vencer já nesta semana no Grande ABC

Daniel Tossato

dgabc.com.br



08/01/2019 | 07:00



Contribuintes do Grande ABC começaram a receber os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano e precisam ficar atentos porque o prazo de pagamento para algumas situações já termina na quinta-feira. Em São Bernardo, que encaminhou ainda em dezembro os boletos, o morador tem entre quinta-feira e dia 17 para efetuar o depósito da primeira parcela.

Na região, a maioria das cidades trabalha com vencimento em janeiro para a cota única ou para a primeira parcela aos que optaram por fracionar o valor integral. Exceção é Mauá, que jogou para a segunda quinzena de março o prazo para essa quitação.

Quem mora em Santo André poderá pagar o IPTU à vista (desconto de 10%), em duas parcelas (5%) ou em até dez prestações (sem desconto). No caso de indústrias e terrenos, o vencimento está previsto para 15 de janeiro, enquanto que, nos demais imóveis, o teto é 21 de janeiro. Depois da polêmica no ano passado, a gestão decidiu reajustar apenas na inflação,

Em São Bernardo, segundo a Secretaria de Finanças, a primeira parcela precisa ser quitada até o dia 17 (cada boleto tem a data discriminada). Aposentados podem pagar até 21 de janeiro. Quem quitar à vista receberá 5% de desconto.

A administração instituiu o programa de incentivo conhecido como IPTU Fidelidade. Segundo a Prefeitura, a ideia é realizar sorteios para premiar os contribuintes que estiverem em dia com os impostos. Ao todo, serão R$ 240 mil em prêmios.

O munícipe de São Caetano tem até o dia 21 de janeiro para pagar a primeira parcela do imposto – à vista há desconto de 4%. Embora haja possibilidade de fracionar o valor integral, a administração não informou o número de parcelas possíveis (em 2018 foram 12 vezes).

No caso de Diadema, o morador tem abatimento de 10% se quitar integralmente o IPTU. Mas ele pode parcelar em 12 vezes, sem desconto.

Mauá esticou o prazo de pagamento porque os carnês ainda estão sendo confeccionados – os boletos devem chegar na segunda quinzena de fevereiro. Haverá 10% de desconto a quem pagar à vista.

Ribeirão Pires informou que os boletos começarão a ser distribuídos nos próximos dias e que os munícipes poderão ter acesso aos carnês no site da Prefeitura no início de janeiro.

A primeira parcela do IPTU da cidade tem previsão para vencer no dia 31 de janeiro. Haverá redução de 7,5% aos que pagarem à vista em janeiro ou de 5% para quem efetuar pagamento em fevereiro.

Rio Grande da Serra não informou os dados.