São Caetano vira sobre o Santos e fica perto da vaga

do dgabc.com.br



07/01/2019 | 21:48



O São Caetano foi valente e com um grande ímpeto no segundo tempo conseguiu virar e vencer o Santos, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, pelo Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O Peixe foi melhor no primeiro tempo, tanto que abriu o placar com Well. Na segunda etapa, porém, o Azulão acordou, partiu para cima e virou com gols de Rafael Menezes e Emerson. No fim, o goleiro Daniel ainda salvou possível empate santista.

Com o resultado, o São Caetano chegou aos mesmos quatro pontos do União Mogi e uma vitória sobre o Sergipe, quinta-feira, pode consolidar a classificação. Um empate pode ser suficiente caso o Santos (três pontos) vença o representante de Mogi das Cruzes.