Entrega do Hospital do Idoso de Sto.André fica para 2020

O Hospital do Idoso, que está sendo construído pela Prefeitura de Santo André na Vila Luzita, deve levar mais um ano para ficar pronto. A previsão de finalização da obra foi adiada de abril deste ano para 2020. O motivo do novo prazo, segundo a gestão Paulo Serra (PSDB), são os danos causados na estrutura do equipamento pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em 23 de novembro.

Parte da cobertura do prédio foi derrubada, o que ocasionou o alagamento do espaço. A estrutura do equipamento foi comprometida e a administração avalia demolir o segundo pavimento. A Prefeitura não confirmou se demolição será realizada, mas informou, em nota, que os estudos técnicos no Hospital do Idoso apresentam a necessidade de refazer alguns serviços e/ou reforço, principalmente nas placas OSB (chapas que revestem externamente a estrutura). “Vale destacar que ainda não estão definidas as possíveis soluções e o custo para tais intervenções”, completou o comunicado.

A administração frisou que a obra já está licitada e, neste momento, são realizados ajustes no projeto executivo, bem como avaliações estruturais no local e do que foi deteriorado por conta das chuvas. A estimativa de finalização dos trâmites burocráticos e retomada das intervenções é para o primeiro semestre deste ano. A equipe do Diário esteve no local e constatou que não há operários trabalhando na obra.

Orçado em R$ 7,5 milhões, sendo R$ 6,9 milhões provenientes do governo federal, por meio da Caixa, e R$ 600 mil de recursos próprios, investidos pelo Paço, o equipamento contará com quatro pavimentos, 66 leitos, e contemplará atendimento de hospital dia, farmácia, enfermagem, terapia ocupacional, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com nove leitos, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, fisioterapia respiratória e acupuntura. A construção teve início em 2011, mas foi interrompida em 2014. A atual gestão retomou as intervenções em abril de 2018.

No geral, o temporal do dia 23 de novembro causou prejuízo da ordem de R$ 6,1 milhões, já que danificou diversos equipamentos públicos, como o muro do Cemitério da Vila Pires, creches e escolas, conforme o prefeito.

PERFIL DE ATENDIMENTO

O secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves, destacou que o Hospital do Idoso tem perfil de retaguarda, ou seja, destinado para pacientes – na maioria idosos – que precisam de cuidados médicos permanentes em ambiente hospitalar. “Hoje, praticamente todos os leitos de clínica médica no CHM (Centro Hospitalar Municipal) são ocupados de forma permanente. Precisamos destes novos leitos para termos rotatividade e podermos fazer mais cirurgias eletivas”, pontuou.