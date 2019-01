Luiz Fernando Malheiro e André Heller-Lopes vão assumir Teatro Municipal do Rio

07/01/2019 | 21:24



O maestro Luiz Fernando Malheiro e o diretor cênico André Heller-Lopes vão dividir o comando do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Malheiro vai ocupar o posto de diretor musical e Heller, o de diretor artístico. Ainda não há confirmação a respeito da presidência da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, atualmente ocupada por Ciro Pereira.

A nomeação de Malheiro e Heller-Lopes ainda não foi publicada em diário oficial, mas foi confirmada ao blog por fontes ligadas ao teatro. Na prática, a ideia é que ambos dividam as decisões artísticas da casa, que passa por uma de suas piores crises: em 2018, foi produzida apenas uma ópera e o restante da programação acabou cancelado.

Heller-Lopes esteve à frente do teatro em 2017, sendo sucedido por Fernando Bicudo que, membro da equipe de transição do governo do estado, acabou preterido pelo governador Wilson Witzel e pelo secretário de Cultura Ruan Lira. Malheiro já esteve à frente do Municipal no início dos anos 2000 e já comandou também o Teatro São Pedro em São Paulo. É ainda diretor artístico do Festival Amazonas de Ópera, em Manaus.