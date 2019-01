Santo André fica no 1 a 1 com o Paraná pela Copinha

do dgabc.com.br



07/01/2019 | 21:27



Em jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo e aberto no segundo, Santo André e Paraná ficaram no empate por 1 a 1, no início da noite desta segunda-feira, pelo Grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio do Canindé. O Ramalhão até saiu na frente, aos seis minutos da etapa final - com Samuel -, mas os paranistas igualaram logo depois, aos 11, com Lucas Sene.

Com o resultado, andreenses e paranaenses somaram um ponto, contra três da líder Portuguesa - que enfrenta ainda na noite desta segunda o Volta Redonda-RJ. Os cariocas, aliás, são adversários do Santo André na quinta-feira, em jogo que vale classificação para a segunda fase.