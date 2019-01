Ribeirão Pires reajusta tarifa dos ônibus para R$ 4,40 a partir do dia 13

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



08/01/2019 | 07:00



A tarifa do transporte de ônibus municipal de Ribeirão Pires será reajustada para R$ 4,40 a partir do dia 13. O decreto que autoriza a medida foi publicado ontem pelo Paço.

De acordo com a administração municipal, o novo valor passa a valer aos usuários do Cartão BOM Comum e aos que realizam o pagamento da passagem em dinheiro. Para quem utiliza o vale-transporte, a tarifa aplicada será de R$ 4,60.

Em sua justificativa, o Paço alega que o aumento no valor da passagem, que atualmente é de R$ 4, visa reequilibrar as contas do sistema que, nos últimos cinco anos, teve reajustes que não acompanharam a inflação apurada no período. “De 2013 até 2018, a Rigras apontou reajuste de inflação de 41,38% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) sobre seus custos. No mesmo período, os reajustes de tarifa de ônibus aplicados em Ribeirão Pires totalizam 21%”, explica a administração municipal.

Assim como ocorreu em demais municípios da região, o aumento das despesas que compõem os custos operacionais do serviço público, conforme planilha apresentada pela Rigras – concessionária que opera o sistema –, também contribuíram para a medida.

Em sua planilha de custos, a empresa havia solicitado à Prefeitura reajuste de R$ 4,79. No entanto, após a análise de toda a documentação apresentada, foi autorizado o realinhamento de valor menor.

Além de Ribeirão Pires, outras três cidades já aplicaram neste mês reajuste em suas tarifas: Santo André e São Bernardo (de R$ 4,40 para R$ 4,75), além de Diadema (R$ 4,40 para R$ 4,65).