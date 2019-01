Lá vem o Santo André. Abençoando a cidade. Fazendo história

Ademir Medici



A festa litúrgica em louvor ao santo André, em 30 de novembro, não ganhou a projeção da festa do santo Bernardo, por exemplo, quando a municipalidade decretou feriado e realiza desfiles comemorativos. Mas bem que a cidade tentou promover mais a data dedicada ao padroeiro andreense. As fotos que publicamos hoje são um exemplo.

Era 30 de novembro de 1988. Um cortejo foi realizado unindo duas comunidades, a Paróquia Nossa Senhora do Paraíso e a Sociedade Amigos de Vila Metalúrgica, em Utinga. A imagem de André foi levada em carro de bombeiros, acompanhada de um cortejo de veículos que percorreu ruas importantes do Centro e dos bairros.

O Diário fez a cobertura. Deu a notícia. Mas não publicou nenhuma das fotos agora recuperadas pelo Banco de Dados e Tratamento de Imagens. Selecionamos oito fotografias – as outras quatro serão publicadas amanhã, com um pedido especial ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo André, Pedrinho Botaro.

Em 8 de janeiro de...

1829 –Pela primeira vez o júri de São Paulo decide sobre o abuso de liberdade de imprensa, sendo julgado e condenado um artigo publicado no Farol Paulistano.

1919 – O semanário O Município de S. Bernardo, que chegou a cobrir diariamente o surto da gripe espanhola na região, suspende a sua publicação. Suspensão temporária, segundo informa Nicolau Antonio Arnoni, diretor-proprietário do jornal.

Nota – O Município de S. Bernardo era, então, o único jornal editado na região.

A guerra acabou. Do noticiário do Estadão: o governo italiano concedeu passagem de volta aos emigrados para os diferentes países, chamados às armas quando foi declarada a guerra.

Do noticiário do Correio Paulistano: começou a guerra civil na Alemanha; presidente Wilson, dos Estados Unidos, regressou a Paris, depois de visitar a Itália.

1934 – Falece, em Santo André, Constantino Vertamatti, um dos maiores jogadores de futebol de São Bernardo em todos os tempos.

Constantino sentiu-se mal na véspera, durante um jogo de futebol em Santo André entre o seu Esporte Clube São Bernardo e o Audax.

Foi operado às pressas de apendicite pelo dr. Victor Mayerá, mas não resistiu e faleceu às 17h de uma segunda-feira.

1974 – Começam os testes do sistema cremalheira-aderência, entre Paranapiacaba e Piassaguera. Sistema vai substituir o antigo método de tração por cabo funicular, do início da ferrovia.

Hoje

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia.

Memória lembrou os fotógrafos da casa, ideia do saudoso Orlando Filho, que propôs a charge idealizada pela dupla Fernandes e Seri. Uma linda charge.

Em 2018, graças a Luzia Maninha Teles Veras, lembramos do Foto Carlos, de Santo André, o grande nome da fotografia de estúdio da região, cuja obra se distribui em tantos e tantos álbuns familiares.

Neste ano, lembramos que o acervo do Foto Carlos que estava com esta página Memória foi doado ao Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Interação com o Facebook

‘O marido de Azar’

Se alguém, algum dia, resolver acabar com os corruptos do Brasil, é bom avisar com antecedência: que ninguém tente fugir para o Irã. Os antigos persas não são gente de brincar.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 8 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 8 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6957

Manchete – Parentes devem sair do governo, diz líder da CUT. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, João Avamileno, que também é integrante da Central Única dos Trabalhadores, defendeu a demissão imediata de todos os parentes de prefeitos do Grande ABC nomeados para cargos públicos, especialmente os do PT.

Editorial – Obrigação dos prefeitos é administrar bem

Economia – Dólar turismo entra em vigor em todo o País.

Videotecas – Proprietários de locadoras de vídeos do Grande ABC estudam a criação de uma associação.

Santos do Dia

São Severino

Severino (Roma, 410 – Nórica, 482). Padroeiro dos prisioneiros e dos pobres.

Antonio de Categeró

Teófilo

Apolinário de Hierápolis

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 8 de janeiro:

No Paraná, Bom Sucesso do Sul e Manoel Ribas

Na Bahia, Caetanos

No Maranhão, Tumtum