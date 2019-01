Vasco anuncia contratação do volante Lucas Mineiro junto à Chapecoense

07/01/2019 | 19:15



O Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2019. Trata-se do volante Lucas Mineiro, que pertencia à Chapecoense. O acordo entre as partes vinha sendo discutido pelas últimas semanas, mas somente agora foi finalizado.

O clube cruzmaltino não revelou os valores envolvidos e nem os detalhes do acerto, mas a tendência é que Lucas Mineiro tenha assinado por empréstimo. Ele atuará pelo time carioca até o fim do ano, quando o Vasco terá a opção de adquirir 50% dos direitos do jogador.

Lucas Mineiro pertencia à Chapecoense, mas atuou emprestado pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Além destes clubes, o jogador atuou na base do Villa Nova-MG.

Esta é a oitava contratação confirmada pelo Vasco para esta temporada. Antes de Lucas Mineiro, o clube já havia anunciado os meias Bruno César e Yan Sasse, o atacante Ribamar, os laterais Cláudio Winck e Raúl Cáceres, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o volante Fellipe Bastos.