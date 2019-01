Kris Jenner fala sobre nova gravidez de Kim Kardahian: Casa sempre cheia

07/01/2019 | 19:04



Três dias depois da notícia de que sua filha Kim Kardashian West e seu genro Kanye West estão esperando o quarto filho, por meio de uma barriga de aluguel, Kris Jenner falou sobre o que está por vir para sua família no novo ano. De acordo com a People, a matriarca do clã não contará não sobre o bebê:

- Parece que a família está se expandindo. Kim e Kanye tendo outro bebê. Bem... é sempre uma casa cheia!

Apesar de terem recorrido a mãe de aluguel mais uma vez, depois de usar uma na gestação de Chicago, uma fonte disse à People que não funcionou usarem a mesma barriga.

- Eles estão trabalhando com uma segunda transportadora agora, que está grávida e vai dar à luz na primavera. Assim como da última vez, Kim está muito envolvida com a transportadora.

Kim vai às visitas do médico à transportadora e garante que ela tem tudo o que precisa, garantiu a fonte:

- Ela é uma mulher local com uma família. A OB / GYN de Kim está supervisionando sua gravidez.