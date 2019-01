Pete Davidson, ex de Ariana Grande, é flagrado conversando com Kate Beckinsale durante after party do Globo de Ouro

07/01/2019 | 19:04



Será que a fila andou para Pete Davidson? Segundo fontes relataram à revista People, o ex de Ariana Grande foi visto conversando com Kate Beckinsale durante festa que ocorreu após o Globo de Ouro no último domingo, dia 6.

O humorista teria chegado à after party promovida pela Netflix em Los Angeles junto com o rapper Machine Gun Kelly, mas os dois logo se separaram quando Pete começou a conversar com Kate. Os dois conversaram por aproximadamente 45 minutos, até que Kelly se juntou à eles junto com a atriz Isla Fisher e Sacha Barion Cohen, mas mesmo assim os dois continuaram com o papo. Fontes dizem, ainda, que Pete e Kate chegaram a trocar abraços durante a festa, mas não foram embora juntos.

Pete e Ariana terminaram o noivado em outubro de 2018 e, embora ele tenha passado por momentos difíceis desde então - o humorista, chegou, até mesmo, a postar mensagens suicidas em suas redes sociais - parece que as coisas estão melhorando. Uma fonte próxima a ele revelou que o comediante estaria aproveitando a vida de solteiro. Será que ele e Kate estão aproveitando esse momento juntos?