Após ser acusado de agressão sexual, Kevin Spacey vai ao tribunal

07/01/2019 | 19:04



Kevin Spacey foi denunciado no tribunal de Nantucket, nos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira, dia 7, por ter abusado sexualmente de um ajudante de garçom em 2016. Segundo a Variety, o ator de House Of Cards não pronunciou uma palavra durante a audiência do tribunal, que estava repleta de meios de comunicação e outros espectadores.

Spacey é acusado de molestar um rapaz de 18 anos de idade no bar Club Car em julho de 2016. A acusação leva uma sentença máxima de cinco anos de prisão. Uma nova data foi marcada para o dia 4 de março, na qual Spacey não terá que comparecer.

Spacey pediu ao tribunal que o desculpasse por não querer comparecer à acusação desta segunda, dizendo que sua presença ampliaria a publicidade negativa em torno do caso. Esse pedido foi negado.

A acusação foi divulgada pela primeira vez em novembro de 2017, quando Heather Unruh, ex-âncora da TV de Boston, realizou uma coletiva de imprensa para acusar Spacey de molestar seu filho. Spacey é acusado de ter fornecido álcool ao rapaz antes de enfiar as mãos na calça do jovem e pegar em seus órgãos genitais.

Na audiência, o advogado de Spacey, Alan Jackson, citou a falta de testemunhas e o fato do jovem não ter sido entrevistado pela polícia até um ano após o incidente. Ele ainda indicou que o rapaz foi o primeiro a se aproximar de Spacey e que ele mentiu sobre sua idade, dizendo que tinha 23 anos. Jackson também sugeriu que a relação poderia ter tido consentimento.

O advogado do acusador, Mitchell Garabedian, divulgou uma declaração dizendo que seu cliente espera servir de exemplo para outras vítimas:

- Ao denunciar a agressão sexual, meu cliente é uma voz determinada e encorajadora para as vítimas que ainda não estão prontas para relatar serem agredidas sexualmente. Meu cliente está liderando pelo exemplo.