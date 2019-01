Guimarães: promoções na Caixa serão feitas por critérios de meritocracia

07/01/2019 | 18:56



O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que definiu sete pontos estratégicos para a sua gestão e que um deles é a meritocracia. Todas as promoções, conforme ele, serão feitas com base em critérios de meritocracia.

"Não existe indicação por x, y e z; será por meritocracia", afirmou durante evento de transmissão de cargo na Caixa Cultural, em Brasília. "Não sei se os outros presidentes tiveram poder da caneta que terei. Não existe ingerência política na Caixa. O ministro Paulo Guedes me deu poder com muitos grandes deveres", destacou ainda ele.

Guimarães prometeu ainda que vai iniciar um trabalho com o setor de recursos humanos da Caixa para que o banco faça a revisão dos critérios de promoção desde gerentes a vice-presidentes. "Não existe menor chance de alguém ocupar cadeira que não merece", acrescentou.

Os demais pontos estratégicos, conforme o novo presidente da Caixa, incluem um programa de redução e controle de custos; não emprestar para grandes empresas; financiamentos rentáveis e importantes para a sociedade no setor de infraestrutura; mais Brasil e menos Brasília; operações de abertura de capital de seguros, cartões, asset e lotéricas e ainda foco no microcrédito.

Guimarães informou ainda que a Caixa deve fazer em março um evento com as presenças do ministro Paulo Guedes e do presidente eleito Jair Bolsonaro e que vai reunir 6 mil pessoas. "vamos dar a diretriz dos próximos dois anos. Queremos premiar pessoas diferenciadas, funcionários e clientes com histórias mais bonitas e impactantes", resumiu ele.

Mais cedo, Guimarães, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, e Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foram empossados em seus respectivos cargos durante cerimônia no Palácio do Planalto que contou com a presença do ministro da economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro.