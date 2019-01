Faustão nega que crítica política fosse direcionada a Bolsonaro

07/01/2019 | 18:52



Fausto Silva causou polêmica nas redes sociais na noite de domingo, 6, enquanto apresentava o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.

Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um idiota que está "ferrando todo mundo".

Internautas, contra e a favor, associaram a frase ao presidente Jair Bolsonaro.

Em 2018, a TV Globo já havia gravado as edições de 6 a 13 de janeiro do programa - período em que Michel Temer estava na Presidência.

Na tarde desta segunda-feira, 7, o apresentador se manifestou sobre a repercussão de sua fala em um vídeo enviado ao colunista Flávio Ricco, do UOL. Nele, Faustão nega ter direcionado suas críticas a Bolsonaro.

"Em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores, no termo "imbecil. ... Usei para explicar que, muitas vezes, um político imbecil, que não está preparado pra ser eleito, não sabe por que está lá, acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do País."

"Como estamos em novos ares, ou pelo menos com expectativa, o que a gente espera é que todo mundo reze para que os novos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, presidente da república, ministros indicados, tenham consciência dos verdadeiros problemas do Brasil."