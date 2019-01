Marília Mendonça se desculpa com fã após negar foto: Tomei todas

07/01/2019 | 18:04



Tudo se resolve com conversa! Marília Mendonça é a prova viva de que qualquer desentendimento pode ser solucionado através do diálogo. A cantora recebeu um comentário de uma fã no Instagram se queixando que Marília não tirou uma foto com ela e nem como o filho em um hotel após o Réveillon:

Eu adorava ela e a achava o máximo, até encontrá-la na piscina do hotel Marina Park, depois do Réveillon. Não tinha ninguém na piscina e ela estava batendo e postando fotos, mas quando eu me aproximei com meu filho de 4 anos para pedir uma - porque aquele momento para mim era único -, essa mal-educada virou as costas quando dei bom dia e mandou uma mais nojenta ainda falar por ela, dizendo que não queria. Me esnobou! Por mim, essa não passa de fake. Ela mostra o que quer na internet para ser vista como a bonitinha.

Marília não quis debater e preferiu esclarecer a história, pedindo desculpas para a fã:

Mulher, eu vou ser bem sincera. Sabe aquele dia? Eu tinha feito dois shows em pleno Réveillon. Minha família não estava comigo. Antes do Réveillon, eu tinha feito seis shows. Depois que acabou o segundo, eu chutei o balde. Tomei todas e mais algumas, até assisti ao show do Gusttavo até o final. Desci, conversei com as meninas da limpeza e fui direto para a piscina ou perderia o dia 1º. Como você disse que não fui eu que disse, então deveria pensar em todas as possibilidades do que aconteceu. Talvez eu já estivesse para lá de Bagdá e alguns dos meus amigos resolveram segurar a onda. Eu fico triste por você ter se chateado, porque eu ganhei até presente do pessoal do Marina Park por ter animado a piscina no dia primeiro. Foram essas palavras. Me desculpa.

A fã aceitou as desculpas:

Agradeço e aceito o pedido de desculpas.

Alguns dias depois, Marília postou uma foto usando um cropped rosa neon, deixando barriguinha de fora, na legenda ela escreveu:

Vim colorir seu feed (queria que tivesse um coração neon).