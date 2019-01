Meghan Markle teria recebido proposta milionária para fazer ao menos um episódio de Suits

07/01/2019 | 18:04



Parece que tem gente muito interessada pela volta de Meghan Markle em Suits! Segundo informações do site britânico Mirror, a emissora NCV Universal montou uma proposta milionária para que a duquesa de Sussex aparecesse em pelo menos mais um episódio da trama. Esse dinheiro ainda seria destinado a uma instituição de caridade da escolha da artista. A gravidez de Meghan, inclusive, poderia até mesmo fazer parte do roteiro, já que o último episódio que ela participou era justamente o casamento de sua personagem, Rachel Zane.

- Ainda não se chegou ao número final, mas é provável que as negociações sejam abertas em um futuro muito próximo. Eu ouvi valores que variam de dois a seis milhões sendo chutados, e isso soa muito - mas seria um dos maiores golpes de marketing na história da TV, comentou uma fonte ao veículo.

O fato da ex-atriz ter se mudado para a Inglaterra também não seria um problema.

- Nós poderíamos criar um enredo onde Rachel e Mike criaram novas vidas para si mesmos e estão começando uma família, com Rachel mostrando uma óbvia barriga de grávida. Eu acredito que poderíamos nos safar com apenas uma ou duas falas de Rachel, talvez dizendo como ela nunca teria acreditado que teria uma vida tão maravilhosa. Esse caminho em particular seria um belo espelho da vida real. E daria um grande impulso a uma ou várias instituições de caridade, retrataria Meghan como uma duquesa completamente moderna? e nos daria uma das maiores audiências de nossa existência, completou o informante.

E aí, você concorda com uma reaparição de Rachel Zane?