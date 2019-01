Consórcio remarca para esta terça eleição para presidente do grupo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



07/01/2019 | 16:56



O Consórcio Intermunicipal confirmou para esta terça-feira, a partir das 9h, assembleia com os prefeitos com objetivo de definir o presidente da instituição. A indefinição se arrasta desde o começo de dezembro. A prova do impasse é que, no convite à imprensa, o colegiado evitou dizer que a eleição está na pauta.

Outras três datas haviam sido destacadas para o pleito interno, porém, foram postergadas – a primeira pela ausência do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a segunda pela prisão do chefe do Executivo de Mauá, Atila Jacomussi (PSB, afastado) e a terceira pela falta da prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), em encontro que estava marcado para o dia 3.

A eleição deve ficar entre Paulo Serra e o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB).