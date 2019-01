McDia Feliz destina R$ 566 mil à instituição de Santo André

Do Diário OnLine



07/01/2019 | 16:44



O McDia Feliz de 2018 reverteu R$ 566.211,18 - já descontados os impostos – para a Casa Ronald McDonald ABC, em Santo André, informou a instituição nesta segunda-feira (7). O local hospeda atualmente 27 crianças e jovens em tratamento de câncer, vindos de todo o País.

Nos restaurantes participantes do Grande ABC foram vendidos total de 1.482.037 lanches BigMac no dia 25 de agosto, dia da ação.

O valor arrecadado será aplicado no projeto “Sustentabilidade na Casa”, que envolve o fornecimento de refeições, hospedagens e apoio psicossocial aos pacientes e acompanhantes, além do projeto Casa Dia, no qual crianças e adolescentes em tratamento nos hospitais da região ou no Instituto de Oncologia da Faculdade de Medicina do ABC podem usufruir de alimentação e estadia durante o dia, sem nenhum tipo de custo.