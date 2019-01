Prêmio Sesc de Literatura 2019 abre inscrições amanhã

Vinícius Castelli



08/01/2019 | 07:37



Com o objetivo de identificar novos escritores, cujas obras possuam qualidade literária para edição e circulação nacional, o Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para edição 2019.

Os interessados podem se inscrever a partir de amanhã até 14 de fevereiro pelo site www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc. Os escritores novatos podem concorrer nas categorias romance ou conto e as obras devem ser inéditas. Serão aceitos livros destinados ao público adulto e escritos por maiores de 18 anos. Os vencedores terão suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record. A tiragem inicial é de 2.000 exemplares.

A curadoria dos textos é criteriosa e democrática. Tanto que as obras são inscritas on-line e protegidas por pseudônimos, e quem realiza as avaliações não faz ideia de quem as escreveu.

Segundo Henrique Rodrigues, analista de literatura do Sesc, o Prêmio de Literatura, criado em 2003, promove renovação do mercado literário brasileiro ao oferecer uma oportunidade para novos escritores. “Desde a sua criação, já teve mais de 12 mil livros inscritos e revelou 27 novos autores”, afirma.

Na última edição, a carioca Juliana Leite venceu na categoria romance com Entre as Mãos, e Tobias Carvalho, gaúcho, levou na categoria conto, com As Coisas.