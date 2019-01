Retrospectiva da arte

Miriam Gimenes



08/01/2019 | 07:34



Uma década em 30 dias. É dessa forma que o artista plástico andreense William Pimentel, 32, irá resumir o seu trabalho na exposição gratuita Memória, que terá início dia 22, às 17h, na Casamira (Rua Coronel Fernando Prestes, 853), em Santo André. “Farei uma espécie de cronograma de tudo que pintei até agora, uma retrospectiva”, resume o artista.

Pimentel começou a manusear os pincéis em 2009, quando destilava sua arte em papel e telas. Em seguida montou um ateliê no Jardim Cristiane, em Santo André. “Fazia pintura a óleo, acrílica, colagem. Mas, com o passar do tempo, percebi que o papel não comportava mais minha mensagem e comecei a ir para a rua”, lembra.

Escolhia como tela, portanto, muros abandonados, que faziam parte do cotidiano das pessoas, mas que, por muitas vezes, ficavam despercebidos. Com sua arte, espalhada aos quatro cantos de sua cidade natal e em alguns muros de São Paulo, passou a chamar atenção para esses espaços.

Principalmente após, em 2010, fazer um curso de fotografia e passar a retratar as imagens em estêncil, que tão pronto eram retransmitidas para as paredes. “Gostei de ter mais espaço. Antes, me sentia mais seguro em resolver as coisas em uma folha de papel e hoje é o contrário, me sinto mais à vontade nas ruas.” Um de seus desenhos pode ser visto na Passarela Luiz Melito, na Avenida Perimetral, em Santo André.

Tem como referência, em suas obras, alguns ícones da arte, como o também andreense Luiz Sacilotto (1924-2003) e os norte-americanos Jean-Michel Basquiat (1960-1988) e Andy Warhol (1928-1987). “Gosto das cores e formas geométricas do Sacilotto, a personalidade do Basquiat e a repetição de imagens de Warhol”, enumera.

E, como não é possível colocar um de seus murais dentro da exposição, ele o fará na forma de vídeo, que recontará as intervenções que fez, sob um olhar diferenciado. “Mostro o meu ponto de vista destes desenhos, conversando, como se fosse uma fotografia, com o movimento urbano”, acrescenta.

Além disso, ele colocará cerca de 40 pinturas, estudos de ateliê, colagem, estêncil – quase toda obra já está pronta e ele está em processo de terminar o restante – e os sprays que utilizou durante esta caminhada, inclusive quando passou por outros países, como o Chile e a Argentina. Para lá, além das trocas de roupa, levou, é claro, os sprays em punho. “Todo lugar que viajo levo sempre uma latinha, sempre estou na ânsia de achar um lugar diferente para pintar.” Ainda bem é que ‘tela’ é o que não falta.