Onix na ponta: veja os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2018

Leo Alves



07/01/2019 | 16:18

Com mais de 210 mil unidades vendidas, o Chevrolet Onix fechou mais um ano como líder entre os carros mais vendidos no Brasil. Segundo os dados da Fenabrave, a liderança do modelo foi tão grande que supera a soma de seus dois concorrentes mais próximos, o Hyundai HB20 (2º) e Ford Ka (3º).

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada também manteve o posto de mais vendida. A picape pequena superou sua irmã maior, a Toro, e fechou 2018 na lugar mais alto do pódio. Seu desempenho foi tão bom que garantiu um lugar entre os 10 modelos mais vendidos no País, considerando também os automóveis.

O ano passado também foi positivo para o mercado em geral. Autos e comerciais tiveram alta de 13,74%, em comparação com 2017. Dessa forma, a expectativa da Fenabrave é que 2019 mantenha o crescimento, com alta prevista de 11%.

50 carros mais vendidos no Brasil

Na galeria, confira os 50 veículos com mais emplacamentos em 2018. Para simplificar a classificação, as picapes foram incluídas no ranking, já que para a Fenabrave elas são modelos comerciais.