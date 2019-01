5 hotéis que oferecem atividades culturais para os hóspedes

Redação



07/01/2019 | 16:18

Mais do que quartos, alguns hotéis pelo mundo se esforçam por oferecer experiências diferentes para os hóspedes. Confira aqui cinco empreendimentos com atividades culturais diferentes, no Brasil e no exterior, onde é possível apreciar um bom filme, por exemplo, e até curtir um jazz.

Hotéis com atividades culturais

1- Fazenda Capoava, Itu – São Paulo

Esta fazenda situada em Itu, no interior de São Paulo, tem quase três séculos de existência. Seus visitantes e hóspedes contam com uma programação cultural histórica que passa por importantes períodos, como o engenho do açúcar e o ciclo do café.

No local é possível visitar o Museu – Espaço Memória, anexo à propriedade e construído de pau a pique, em estilo bandeirista. Ele abriga informações sobre os ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do café e do gado para a região de Itu. Também traz detalhes a respeito da cultura alimentar a partir do século 18. O papel das mulheres nessa dinâmica tem espaço especial por lá.

Uma máquina de beneficiamento de café original, datada de 1930, é outra atração do museu. Movida a uma roda d’água, suas engrenagens podem ser vistas por meio de uma janela de vidro no piso.

O espaço é aberto tanto para hóspedes quanto para visitantes. Neste caso, a entrada é franca e necessita de agendamento prévio.

Divulgação

Fazenda Capoava conta com um museu para hóspedes e visitantes

2- Pestana CR7 Funchal, Ilha da Madeira – Portugal

O Pestana CR7 Funchal, na Ilha da Madeira, é outro hotel com atividades culturais diferentes. Propriedade do craque português Cristiano Ronaldo, o emprendimento conta com um museu dedicado à carreira do jogador. É possível ver prêmios individuais, camisas, chuteiras, bolas e réplicas dos troféus conquistados pelo atacante da Juventus.

Divulgação

Pestana CR7 tem espaço dedicado às conquistas do jogador português Cristiano Ronaldo

3- Full Jazz by Slaviero Hotéis, Curitiba – Paraná

Situado no Batel, bairro da capital paranaense, o Full Jazz by Slaviero Hotéis leva o gênero musical muito além do nome. Há uma decoração especial dentro e fora do quarto, com fotos de grandes nomes da música. Uma DVDteca, com mais de 100 títulos de shows, que vão dos clássicos ao moderno jazz fusion, está à disposição dos hóspedes sem sem custo adicional.

Além disso, o hotel conta com apresentações ao vivo e que ocorrem todas às quintas, sextas e também aos sábados no bar do hotel.

Divulgação

Homenagem ao ritmo musical está presente até no nome do Full Jazz by Slaviero Hotel

4- Botanique Hotel & Spa, Triângulo das Serras – São Paulo

No triângulo das Serras – região entre Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, em Sâo Paulo –, o Botanique Hotel & Spa conta com uma piscina de água mineral e até mesmo uma sauna úmida que simula um chuva da mata atlântica.

A face cultural do hotel pode agradar aos cinéfilos. Um cinema privativo, com mais de 80 títulos disponíveis, e serviço de comidinhas com pipoca, está disponível. Para os apaixonados pela literatura, há ainda uma biblioteca com mais de 400 títulos, sob curadoria de Cassiano Elek Machado.

Divulgação

O cinema do Botanique Hotel agrada aos fãs da sétima arte

5- Enjoy Punta del Leste – Uruguai

O resort Enjoy promove shows, festas, festivais gastronômicos, teatros e espetáculos durante todo o ano. O destaque fica para a temporada de verão, quando o resort recebe um espetáculo internacional diferente a cada ano, aberto para hospedes e visitantes.

Desta vez, a atração especial será o sucesso mundial, Fuerza Bruta. Com efeitos visuais únicos, um aparato cenográfico de grandes dimensões e artistas suspensos no ar, a obra de origem argentina revela uma experiência de imersão de 360º no teatro, totalmente interativa com o público. A apresentação está em cartaz até 3 de fevereiro.

Divulgação

Espetáculo Fuerza Bruta é a atração do Enjoy Punta del Este