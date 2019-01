Mulheres são detidas após tentarem entrar com drogas em CDPs da região

Da Redação



07/01/2019 | 16:15



Duas mulheres foram detidas durante o fim de semana após serem flagradas tentando entrar com drogas nos CDPs (Centros de Detenção Provisória) de Santo André e de Diadema. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, ambas estavam com invólucros contendo substância característica à cocaína.

Na unidade prisional de Santo André o entorpecente foi apreendido pelos agentes de segurança de plantão após a visitante passar por revista no scanner corporal e o aparelho indicar anormalidade na região de sua cintura. Ao ser questionada, a mulher afirmou estar com um pacote contendo o ilícito em seu corpo. Em local apropriado a visitante retirou o invólucro de sua genitália e o entregou aos responsáveis para providências cabíveis, que detectaram 68 gramas da substância esbranquiçada em pó, análoga à cocaína. O caso foi registrado no 4° DP (Centro) da cidade.

No CDP de Diadema, o invólucro contendo a cocaína estava escondido no cós de uma blusa que era levada pela visitante e foi encontrado após revista manual feita na peça. O pacote continha 99 gramas do ilícito de coloração branca e foi recolhido pelas autoridades para registro de Boletim de Ocorrência e demais providências cabíveis. O flagrante foi registrado no 1° DP de Diadema.