Ex-BBB teria apanhado em festa no Ano Novo

07/01/2019 | 16:04



O Big Brother Brasil 19 está quase começando, mas as tretas dos participantes do BBB 17 ainda não acabaram! Mayla Araújo, que participou daquela edição do reality junto com a irmã gêmea, a campeã Emilly, se envolveu em uma briga durante o Ano Novo, no Rio Grande do Norte, e acabou apanhando de uma mulher logo no primeiro dia do ano.

De acordo com o jornal Extra, tudo começou quando a ex-BBB teria jogado um copo de bebida em uma moça, que teria ficado com um rapaz no qual Mayla estava interessada. Em seguida, a mulher teria ido para cima da irmã de Emilly, que levou vários tapas na areia da praia.

Desde o ocorrido, Mayla não havia mais postado fotos no Instagram. No último domingo, dia 6, no entanto, ela publicou uma imagem com o rosto todo coberto.