Bruna Marquezine posta poema e fãs desconfiam de indireta para Neymar

07/01/2019 | 15:04



Bruna Marquezine já voltou de sua viagem para Fernando de Noronha, mas as fotos ainda não acabaram! A atriz segue exibindo o corpão nas redes sociais. No último domingo, dia 6, Bruna publicou imagens super sensuais durante um passeio de buggy, mostrando a barriga chapada que nem faz dobrinhas quando ela senta.

Algumas horinhas depois, ela postou uma foto empinando o bumbum para desejar bom dia aos seguidores às três horas da tarde. Na imagem, ela contou que estava resfriada:

BUMDINHA pra você que acordou às 15h, ainda sem voz, resfriada, não levantou da cama até agora e pediu yakisoba e pizza doce de sobremesa pelo telefone.

Mas não são só fotos exaltando sua beleza que Bruna vem postando, não! No mesmo dia, a atriz publicou um poema de autoria da escritora indiana Rupi Kaur, que falava sobre entrar e sair da vida das pessoas, o que levou os fãs a desconfiarem que o poema fosse uma indireta para Neymar:

Você não pode entrar e sair da minha vida como uma porta giratória; tenho muitos milagres acontecendo dentro de mim para ser sua opção conveniente; não sou seu hobby.

Sendo indireta para o ex-namorado ou não, Marquezine está vivendo uma fase muito boa de sua vida! A atriz, de apenas 23 anos de idade, comprou sua própria casa. Segundo Leo Dias, Bruna comprou a mansão que era de Flávia Alessandra por 15 milhões de reais, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista, o apartamento conta até com elevador e fica perto da casa de outras celebridades como Juliana Paes, André Marques, Adriano Imperador e a mãe de Anitta. No final de dezembro de 2018, Bruna inaugurou a casa ao lado de amigos que fizeram uma célula e comeram pizzas na nova aquisição da atriz.