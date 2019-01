Pais de Sandra Oh roubam a cena em premiação e ela emociona ao dedicar troféu do Globo de Ouro a eles

07/01/2019 | 15:04



Um dos momentos mais emocionantes do Globo de Ouro, que ocorreu no último domingo, dia 6, foi a vitória de Sandra Oh na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática por Killing Eve. A atriz, que apresentou a premiação ao lado de Andy Samberg, não esperava receber o troféu, subindo ao palco superemocionada.

Ao final de seus agradecimentos à equipe do seriado, Sandra protagonizou um dos momentos mais fofos da noite ao dedicar o prêmio aos seus pais, que a aplaudiram emocionados. Sandra disse, ao final de seu discurso:

- Tem duas pessoas aqui essa noite que eu sou muito grata por estarem aqui comigo. Gostaria de agradecer minha mãe e meu pai.

Em seguida, ela mandou um recado especial, agradecendo aos dois em coreano.

Essa é a segunda vitória de Sandra Oh no Globo de Ouro - a primeira foi por sua icônica personagem em Grey's Anatomy, Cristina Yang - e a primeira como protagonista. Além disso, a atriz fez história: ela foi a primeira mulher asiática a receber um prêmio de atriz principal em série dramática nos últimos 38 anos. Mereceu demais, né?