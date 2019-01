Bolsas da Europa monitoram indicadores da Alemanha e fecham sem direção única

07/01/2019 | 15:01



Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta segunda-feira, 7, sem direção única, mas as principais praças registraram queda, em reação a indicadores de atividade abaixo do esperado na Alemanha, o que continuou a gerar apreensão quanto às expectativas de crescimento da economia mundial. Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia em queda de 0,26%, cotado a 342,49 pontos.

As encomendas à indústria alemã apresentaram recuo de 1,0% na passagem de outubro para novembro, apontaram dados com ajustes sazonais divulgados pela Destatis, enquanto analistas esperavam queda menor, de 0,4%. "Os dados da indústria alemã estão sendo afetados por três grandes fatores: o setor automobilístico tem lutado com o novo regime de testes de emissões. Além disso, níveis de água extremamente baixos no Reno impediram o transporte de alguns produtos ao longo do rio e a tendência subjacente enfraqueceu acentuadamente nos últimos meses, conforme sugerido pelas pesquisas de negócios", afirmaram, em relatório enviado a clientes, os economistas do JPMorgan.

Na bblsa de Frankfurt, o índice DAX encerrou o dia em queda de 0,18%, cotado a 10.747,81 pontos, enquanto indicadores de outras praças importantes também apresentaram baixa. Em Paris, onde as manifestações dos coletes amarelos contra o governo de Emmanuel Macron continuam a ecoar, o CAC 40 caiu 0,38%, para 4.719,17 pontos.

Já em Londres, as atividades do Parlamento britânico voltaram a todo vapor, com os parlamentares discutindo o Brexit. De acordo com o secretário do Brexit do Reino Unido, Stephen Barclay, a votação sobre o acordo firmado com Bruxelas ocorrerá na próxima semana no Parlamento. Em meio a essas incertezas, o FTSE 100 encerrou o dia em baixa de 0,39%, a 6.810,88 pontos.

Outros índices, porém, chegaram ao fim do pregão desta segunda-feira em alta. Na Bolsa de Milão, o FTSE MIB avançou 0,65%, para 18.953,27 pontos, enquanto o Ibex 35 subiu 0,44%, para 8.776,30 pontos. Já na bolsa de Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,90%, cotado a 4.923,87 pontos.