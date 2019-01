Rodízio de veículos em São Paulo segue suspenso até o dia 14

Do dgabc.com.br



07/01/2019 | 14:30



A suspensão do rodízio municipal de veículos de São Paulo vai até está sexta-feira (11). Até lá, carros com todas as placas poderão circular livremente pela cidade mesmo no horário de pico.

A partir de segunda-feira (14), a restrição volta a ser retomada no esquema normal. Ou seja, neste dia, placas com final 1 e 2 estão proibidas de circular no centro expandido da Capital entre as 7h e 10h e entre as 17h e 20h. Na terça, o mesmo vale para as placas com final 3 e 4; na quarta, 5 e 6; na quinta, 7 e 8; na sexta, 9 e 0. Não há rodízio aos sábados e domingos.

Quem desrespeitar a regra pode levar multa de R$ 130,16 e, por ser considerada infração média, há um acréscimo de quatro pontos na carteira.