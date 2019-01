Ski Mountain Park abrirá de terça a domingo durante o verão

Redação



07/01/2019 | 14:18

O Ski Mountain Park, em São Roque (SP), preparou um horário de funcionamento especial para o verão. O complexo irá abrir as portas de terça-feira a domingo até 3 de fevereiro de 2019.

Além de oferecer atividades radicais, o Ski Mountain Park conta com ar puro e lindas paisagens a 1.200 metros acima do mar. O local oferece toda a infraestrutura necessária para atender a família, incluindo dois restaurantes, cafeteria, choperia, doceria, fraldário, berçário e ambulatório.

Atrações do Ski Mountain Park

Apesar do calor, as pistas de esqui e snowboard estarão funcionando a pleno vapor para quem gosta ou tem a curiosidade de conhecer os esportes de neve. O circuito de iniciantes, com 100 metros, conta com instrutores treinados, aptos para dar dicas e ensinar o esporte.

Os visitantes também poderão aproveitar a mais nova pista de esqui e snowboard, inaugurada em julho. A descida, que é a maior do Brasil, conta com 3 mil metros quadrados e 400 metros de comprimento.

O complexo ainda conta com ecopista de patinação e uma torre de sete metros de altura, onde é possível praticar escalada. Quando se chega no topo, os visitantes fazem um delicioso passeio aéreo pelas árvores do parque. A atividade acaba com uma descida na tirolesa.

Paintball e arco e flecha também fazem parte da programação. Já os pequenos podem aproveitar o passeio no playground com monitores. Ali, é possível se aventurar em brinquedos como gira-gira, escorregador, gangorra, balanço e até na caverna dos esquilos.