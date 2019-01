Instrumental Sesc Brasil tem programação especial nas segundas-feiras de janeiro

07/01/2019 | 12:22



Há quase quatro décadas, o Instrumental Sesc Brasil prestigia a música em diversas vertentes e começa, em janeiro, com shows gratuitos às segundas-feiras, às 19h. As apresentações ocorrem no Teatro Anchieta do Sesc Consolação. Como de costume, os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada show.

O músico Carlos Trilha vai trazer canções em versões futuristas de Vangelis, Villa-Lobos, Jean Michel Jarre, Carlos Gomes e Kraftwerk. Ele utilizará sintetizadores, sequencers e drum machines analógicos dos anos 1970 e início de 1980. Também haverá projeção de imagens e vídeos gerados em tempo real - que serão sincronizados por meio de softwares desenvolvidos especialmente para cada performance.

O músico italiano Federico Puppi, radicado no Brasil, unirá Beethoven e música eletrônica. Com mais de 20 anos de carreira, a multi-instrumentista Michelle Abu vai misturar sons da música popular brasileira e rock. Com um set de percussão, bateria e samples, com baixo moog, guitarra, violões e bases eletrônicas, a artista apresenta grooves pesados de rock mesclados com ritmos brasileiros.

Confira, abaixo, a programação completa do Instrumental Sesc Brasil

Carlos Trilha - Concerto número 1 para sintetizadores

Data: 14/01 (segunda-feira, às 19h). Grátis (ingressos 1 hora antes). Livre

Federico Puppi

Data: 21/01 (segunda-feira, às 19h). Grátis (ingressos 1 hora antes). Livre

Michelle Abu

Data: 28/01 (segunda-feira, às 19h). Grátis (ingressos 1 hora antes). Livre

Local: Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo. Informações: (11) 3234-3000.