Neta de Martinho da Vila morre aos 14 dias de vida

07/01/2019 | 12:13



Madalena do Espírito Santo, neta do cantor Martinho da Vila, morreu neste domingo, 6, aos 14 dias de vida, por complicações no coração. A menina é filha do sambista Tunico da Vila, filho de Martinho, e da jornalista Déborah Sathler.

Madalena nasceu após oito meses de gestação, no dia 23 de dezembro do ano passado, e sofria da Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, que compromete várias estruturas do lado esquerdo do coração. O problema impede o fornecimento de fluxo de sangue suficiente para as necessidades do corpo.

Nas redes sociais, os pais da menina publicavam fotos e vídeos em que mostravam a filha no hospital e pediam doação de sangue. "Precisamos de doação de sangue para minha filha Madalena que precisará para a cirurgia que já se aproxima", escreveu Tunico em uma das imagens.

Neste domingo, eles também compartilharam nas redes sociais mensagens de despedida para a menina. "A dor na alma de segurar sua filha no colo sem vida é uma marca infinda, Maria! Recolha nossas lágrimas, angústia e aflição. Madalena do Espírito Santo, foi uma honra ter vivido com você 14 dias. Tunico, meu amor, obrigada por ter tido você em todos os momentos", escreveu Déborah.