Vai para a praia? Maresia requer maior cuidado com o veículo

Maria Beatriz Vaccari



07/01/2019 | 12:18

Quem mora ou viaja muito para cidades com praias precisa redobrar os cuidados com a ação corrosiva da maresia, Segundo a Monroe, desenvolvedora e fabricante de amortecedores, esse fenômeno pode afetar as peças da suspensão e outros equipamentos importantes para a segurança dos carros.

A boa notícia é que é possível prevenir o processo de oxidação e corrosão na lataria e nas peças de metal do veículo. Uma boa dica é aproveitar para polir o automóvel antes de ir para o litoral, já que a cera atua como uma película protetora.

“Ao voltar da praia recomenda-se lavar o carro no mesmo dia ou o mais breve possível. A limpeza deve ser feita com shampoo automotivo ou água e sabão neutro, e por completo, incluindo tanto a lataria quanto a parte debaixo do veículo. Evite produtos alcalinos e derivados de petróleo, pois eles danificam os componentes de borracha”, alerta Juliano Caretta, supervisor de treinamento técnico da Tenneco.

Outra dica é deixar o carro estacionado em um lugar coberto e fechado durante a noite, reduzindo o efeito na maresia. Também vale a pena ficar atento à areia. Caso a coifa de proteção do amortecedor esteja rasgada ou danificada, permitindo a entrada de pó, o carro pode ter a haste e o retentor comprometidos. Além de causar desconforto a bordo, o problema aumenta o risco de acidentes.

Recalls bizarros

Na galeria, confira uma série de recalls bizarros no Brasil e no mundo: