Grazi Massafera diz que não quer envelhecer como atriz e relembra críticas do início da carreira: - Fui um pouco esculachada

07/01/2019 | 12:12



Grazi Massafera já comentou algumas vezes que vive uma relação de amor e ódio com a carreira de atriz. E último domingo, dia 6, a ex-BBB participou de um quadro do Fantástico quando, mais uma vez, falou sobre seu futuro na carreira. Lembra que no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, ela revelou que só ingressou na carreira de atriz por causa do dinheiro e que só começou a se sentir encantada pela atuação apenas ao interpretar uma modelo viciada em drogas na novela Verdades Secretas? Pois agora ela deu ainda mais voz a isso:

- [Quero] Vivenciar coisas diferentes. Posso estar falando que não quero envelhecer na profissão, mas isso pode mudar a qualquer momento. Porque eu me apaixonei pela profissão há pouco tempo.

Seu primeiro trabalho de interpretação foi na novela Páginas da Vida, em que recebeu muitas críticas por sua falta de habilidade na carreira. No quadro do Fantástico, ela disse que não se incomodou com esse fato.

-Eu fiz eu mesma. Não sabia nem o que estava fazendo. Nunca tive uma técnica e fui um pouco esculachada por isso. Mas eu não ligava. Todo mundo que aprende, erra.

Atualmente, ela afirma que não brinca mais de ser atriz e que até levar seu trabalho a sério, não pensou que fosse capaz de executá-lo.

Ex- mulher de Cauã Reymond, Grazi possui com ele uma filha de quase sete anos de idade. Aliás, o ex-casal está cotado para protagonizar uma próxima novela global. Será que teremos esse reencontro?