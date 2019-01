Polícia Federal indicia Atila Jacomussi, João Eduardo Gaspar e 22 vereadores

Do dgabc.com.br



Nesta segunda-feira (7), a PF (Polícia Federal) indiciou o prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PDB), assim como o ex-secretário de governo da cidade, João Eduardo Gaspar, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de integrar organização criminosa. Eles estão presos desde 13 de dezembro após a Operação Trato Feito. Além deles, 22 vereadores foram indiciados por corrupção passiva e por participarem de organização criminosa.

A PF alegou que o esquema de corrupção continuou mesmo após a primeira prisão do chefe do Executivo em maio, na Operação Prato Feito. Ainda de acordo com a polícia, as empresas repassavam valores para Atila e João e que, por sua vez, repassavam parte aos vereadores em troca de apoio políticos. Essa situação teria criado esquema conhecido como mensalinho.

A operação, agora denominada Trato Feito, apurou o superfaturamento na compra de 48 mil kits de uniformes escolares. Além dos vereadores, do prefeito e do ex-secretário mais dois agentes públicos foram afastados.

Confira os nomes dos vereadores envolvidos:

Adelto Cachorrão (Avante)

Chiquinho do Zaíra (Avante)

Ivan Stella (Avante)

Admir Jacomussi (PRP)

Tchacabum (PRP)

Bodinho (PRP)

Cincinato Filho (PDT)

Fernando Rubinelli (PDT)

Jotão (PSDB)

Pastor José (PSDB)

Irmão Ozelito (SD)

Neycar (SD)

Professor Betinho (DC)

Sivaldo Carteiro (DC)

Gil Miranda (PRB)

Jair da Farmácia *suplente (MDB)

Melão (PPS)

Manoel Lopes (Dem)

Ricardinho da Enfermagem (PTB)

Betinho Dragões (PR)

Samuel Enfermeiro (PSB)

Severino do MSTU (Pros)