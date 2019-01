Faustão faz crítica política e internautas relacionam fala a Bolsonaro

07/01/2019 | 11:47



Fausto Silva causou polêmica nas redes sociais na noite deste domingo, dia 6, enquanto apresentava o programa "Domingão do Faustão", da TV Globo. Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um "idiota que está "ferrando todo mundo".

Internautas, contra e a favor da declaração, associaram a frase do apresentador ao presidente Jair Bolsonaro. No entanto, em 2018, a TV Globo já havia gravado as edições de 6 a 13 de janeiro do programa - período em que Michel Temer estava na Presidência da República.

Até a publicação desta matéria, nenhum dos possíveis envolvidos na declaração de Fausto Silva comentaram sobre o episódio.