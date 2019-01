Hospital do Idoso de Santo André fica para 2020

Do dgabc.com.br



07/01/2019 | 11:37



A conclusão das obras do Hospital do Idoso, na Vila Luzita, em Santo André, foi adiada novamente e agora está prevista para 2020. O prédio, que fica na esquina da Avenida São Bernardo do Campo com a Rua dos Cocais, teve a estrutura afetada pelas fortes chuvas que atingiram a região em 23 de novembro de 2018.

Orçado em R$ 7,5 milhões, sendo R$ 6,9 milhões provenientes do governo federal, por meio da Caixa, e R$ 600 mil de recursos próprios, investidos pelo Paço, o equipamento contará com quatro pavimentos, 66 leitos e contemplará atendimento de hospital dia, farmácia, enfermagem, terapia ocupacional, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com nove leitos, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, fisioterapia respiratória e acupuntura.

A construção teve início em 2011, mas foi interropida em 2014. Em abril do ano passado foi assinada ordem de serviço e, até então, a previsão de conclusão era para abril de 2019.

