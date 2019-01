07/01/2019 | 10:43



O Banco do Brasil (BB) confirmou nesta segunda-feira, 7, em breve comunicado ao mercado a renúncia de Tarcísio Hübner do cargo de vice-presidente de Agronegócios. A saída de Hübner foi antecipada pela Coluna do Broadcast.

Ainda de acordo com a Coluna, o cargo será ocupado por Francisco Basílio, que assessorou o novo governo durante a fase de transição.