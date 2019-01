Juncker descarta renegociar acordo de Brexit com Reino Unido

07/01/2019 | 10:29



O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, terá novas conversas esta semana com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, mas voltou a descartar a renegociação do acordo de Brexit fechado entre as partes em novembro, afirmou hoje o porta-voz da comissão, Margaritis Schinas.

Segundo Schinas, o acordo - que prevê a retirada do Reino Unido da União Europeia até 29 de março - "na mesa é o melhor e único acordo possível".

May tem enfrentando dificuldades para garantir a aprovação do acordo de Brexit por parlamentares britânicos. No mês passado, a premiê cancelou uma votação em meio a indicações de que seria derrotada no Parlamento. A previsão é de que uma votação ocorra na próxima semana.

No Reino Unido, havia alguma expectativa de que o acerto pudesse ser revisto, mas Schinas ressaltou que o "acordo não será renegociado". Fonte: Associated Press.