Gastos em tempo de crise

Do Diário do Grande ABC



07/01/2019 | 10:22



Administrar uma cidade é, antes de mais nada, zelar pelo dinheiro público, aquele obtido da população por meio da arrecadação de impostos ou pelo fornecimento de serviços – muitas vezes pago com bastante sacrifício. Para garantir que os gestores municipais utilizem adequadamente o Orçamento, evitando desvios e abusos, criou-se o Tribunal de Contas do Estado. E, ao que tudo indica, o TCE teve bastante trabalho para analisar os gastos dos prefeitos do Grande ABC, onde nada menos que 13 dos 21 balanços apresentados de 2014 a 2016 acabaram rejeitados.

Em alguns casos, como os de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, houve contestação dos conselheiros nos três anos. A explicação dos analistas é a de que a crise financeira que começou em 2014, acentuando o desemprego e derrubando a arrecadação, acertou em cheio as administrações municipais, já que foram obrigadas a atender demanda maior por serviços públicos justamente na época em que os cofres estavam vazios.

Visto por este prisma, a justificativa para o excessivo número de rejeições de contas dos municípios do Grande ABC pelo TCE é perfeitamente compreensível, mas ainda assim inaceitável. O equilíbrio entre receitas e despesas precisa ser mantido inclusive em situações adversas. Em tempos bicudos, como os atuais, é necessário deixar de gastar com atividades não essenciais ou reduzir os custos, especialmente o comprometido com o pagamento de pessoal comissionado – área em que, diga-se, ainda há muita gordura para ser eliminada nas administrações públicas da região.

Como o rigor dos limites fiscais não pode ser flexionado por fatores circunstanciais, como é o caso das crises econômicas, que de tempos em tempos aparecem para assombrar o Brasil, o ideal é que os gestores municipais redobrem a cautela no uso do dinheiro público, cortando os excessos e direcionando o que resta a setores realmente prioritários. Fica, portanto, o alerta.

Quando o cobertor é curto, exige-se criatividade econômica dos administradores. Nem que o País volte a crescer, como se espera com a chegada do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Palácio do Planalto, os prefeitos do Grande ABC deverão afrouxar o controle de gastos. Afinal, não se sabe quando a próxima crise vai bater na porta.