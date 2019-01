Elian Santana alega que foi enganada por despachante

Do dgabc.com.br



07/01/2019



Elian Santana (SD), vereadora em segundo mandato, atualmente em afastamento cautelar com tornozeleira eletrônica, disse que caiu em golpe de despachante após ser presa pela Polícia Federal, que deflagrou em novembro a operação Barbour. Ela estaria envolvida há dois anos em esquema com organização criminosa que agia para efetivar aposentadorias ilegais (cerca de 1.300 estão sob suspeita) por insalubridade – a quem não tinha direito ao benefício em Santo André. O prejuizo já ultrapassa os R$ 100 milhões.

A vereadora colocou a culpa no despachante Adair Saar, responsável por atendimento voluntário em seu gabinete. Ele tirava dúvidas da população às segundas-feiras, das 9h às 12h. Há informações, porém, de pessoas que pagavam até R$ 15 mil para furar a fila. Com isso, Adair - que nunca foi funcionário da Câmara - atraiu gente do País inteiro e inseriu dados mentirosos no sistema, principalmente no campo periculosidade da função. Assim, conseguiu aposentadorias especiais em massa e em tempo recorde. Vitor Mendonça de Souza, servidor da agência do INSS em Diadema, é apontado na averiguação na função de responsável pela aprovação das mesmas. Ambos estariam agindo sob supervisão de Elian Santana. Todos negam.

"Nunca recebi um centavo. Ele (Adair) falava para mim que estava fazendo tudo dentro o que a lei manda fazer”, disse durante depoimento à PF, trecho divulgado neste domingo (6), no Fantástico, da TV Globo. O advogado da vereadora, Alamiro Velludo Netto afirmou no programada que "ela viu que a pessoa estava disposta a ajudar e o colocou dentro do gabinete. Isso não a torna fiadora dessa pessoa".

Além dos três - Adair e Vitor seguem presos - também há indícios de repasses suspeitos por parte da chefe de gabinete da parlamentar, Lucilene Aparecida Ferreira França. A defesa da funcionário nega as acusações. Ela e Elian estão em liberdade.